Sason ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Sason Kaymakamı Ökkeş Beyaz Sason Anadolu Lisesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, kadın çalışanlara karanfil verdi.

Ziyareti sırasında Kaymakam Beyaz, kadınların sağlıklı bir toplumun temel taşı olduğunu belirterek, "Ailenin ve toplumun gelişimi ile refah düzeyinin yükseltilmesi için çaba gösteren; birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızı her zaman canlı tutan kadınlarımızı, her anında sevdiğimizi, saydığımızı ve önemsediğimizi göstermeliyiz." dedi.