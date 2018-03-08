Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Kadın ve Genç Girişimleri Destekleme Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEKGEM) çalışanları, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği düzenlendi.

BEKGEM konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, cenneti annelerin ayakları altına seren bir dinin mensubu olarak kadınlara zulüm edilmesine seyirci kalamayacaklarını söyledi.

Rektör Yardım, "Yaşamımızın doğumdan ölüme kadar her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Birim Sorumlusu Sosyolog Ezgi Dural da "Kadının toplumdaki yeri ve önemi" üzerime bir konferans verdi.