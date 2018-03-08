Ahlat ilçesindeki güvenlik güçleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara uygulama noktasında gül dağıttı.

Ahlat- Adilcevaz karayolundaki kontrol noktasında araçları durduran İlçe Jandarma Komutanlığına ekipler, araçlardaki kadınlara gül takdim etti.

Jandarmanın bu uygulamasını şaşkınlıkla karşılayan kadınlar, güvenlik güçlerine teşekkür edip, onlar için dua etti.