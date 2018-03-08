AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Özkan mesajında, sanayi toplumunun aile kurumuna verdiği zararın en büyük mağdurlarının başında kadının geldiğini belirtti.

Türkiye'de de sanayileşmenin ve göçün neden olduğu değişikliklerin, kadının sosyal ve ekonomik yaşamda mağduriyetler yaşamasına neden olduğunu dile getiren Özkan, mesajında şunlara yer verdi:

"14 yıllık Ak Parti hükümetlerimiz döneminde bu mağduriyetlerin giderilmesi için her türlü vesayet kurumlarına ve statükoya rağmen mücadele verilmiş, büyük mesafeler alınmıştır. Kadınların sorunlarının çözümüne yönelik Anayasamızda ve yasalarımızda pozitif ayrımcılık sağlayan düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Başörtüsü ile Meclis'e girmenin 'devlete meydan okuma' olarak kabul edildiği dönemleri yapılan reformlarla geride bıraktık.

Kadınlarımızın çalışma hayatına katılmaları için önündeki fiili ve hukuki engelleri kaldırarak pozitif ayrımcılık sağladık. Başlattığımız kampanyalarla, kız çocuklarımızın eğitimleri konusunda toplumsal duyarlılık oluşturduk. Kadınlarımızın yaşadığı en önemli sorun olan kadına yönelik şiddet konusunda birçok caydırıcı yasal düzenlemeye imza attık."

Kadınların sosyal, siyasi ve ekonomik yaşama daha etkin katılımlarını sağlamak ve sorunlarının çözümü için dünyaya örnek teşkil edecek düzenlemeleri yapmaya devam edeceklerini belirten Özkan, "Bir toplumun kadına sunduğu haklar, verdiği önem ve duyduğu saygı o toplumun uygarlık yolunda gösterdiği gelişmenin temel ölçütlerindendir. Medeniyetimizin ortaya koyduğu değerlerle modern dünyada kadınımızın layık olduğu tüm imkanları bu saygı ve duyarlılık kapsamında geliştirmek hükümetimizin en önemli görevlerindendir." dedi.