8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Samsun'da polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 555 karanfil dağıttı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Samsun'da polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 555 karanfil dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında kamu kurumlarında çalışan kadın personeli ziyaret etti.

Ekiplerce, kadınlara karanfil hediye etti.

Kentteki bir alışveriş merkezinin bahçesinde bekleyen ekipler, burada da kadınlara çiçek takdim etti.

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