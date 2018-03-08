Mardin'in Midyat ilçesinde Hükümet Konağı ve adliyede çalışan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıtıldı.



Büro Memur-Sen Midyat Temsilcisi İrfan Yenigün, adliye ve Hükümet Konağında çalışan kadınlara karanfil dağıtarak, onlara sürpriz yaptıklarını söyledi.

Tüm kadınların, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Yenigün, kadınların çalışma hayatında daha aktif rol almasını istediklerini belirtti.

Yenigün ayrıca, "Kadınların toplumsal alandaki başarıları oldukça büyüktür. Bir yerlere getirenler de desteği verenler de evde huzuru temin edenler de kadınlarımızdır. Bunlar için kadınlara minnettarız." dedi.