8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Midyat İlçe Müftülüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla konferans düzenlendi.
Midyat İlçe Müftülüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla konferans düzenlendi.
Hacı Kasım Altunkaya Camisi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Mardin İl Müftülüğünden Vaize Azize Işıkhan katıldı.
Hacı Cemil Kız Kur'an Kursundan Medine Topuz'un Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Işıkhan, kadınlara "Kadın ve Erkeğin Vahye Ortak Muhataplığı" başlıklı konferans verdi.
Işıkhan, daha sonra davetlilerin sorularını cevapladı.