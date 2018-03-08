8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Midyat İlçe Müftülüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla konferans düzenlendi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Midyat İlçe Müftülüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla konferans düzenlendi.


Hacı Kasım Altunkaya Camisi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Mardin İl Müftülüğünden Vaize Azize Işıkhan katıldı.

Hacı Cemil Kız Kur'an Kursundan Medine Topuz'un Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Işıkhan, kadınlara "Kadın ve Erkeğin Vahye Ortak Muhataplığı" başlıklı konferans verdi.

Işıkhan, daha sonra davetlilerin sorularını cevapladı.

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