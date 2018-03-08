TBMM Başkanı İsmail Kahraman, kadınların her sahada olmasının kontenjana bağlı değil kendiliğinden olması gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, eski ve yeni kadın milletvekilleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Yemekten önce düzenlenen törende konuşan Kahraman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve benzeri günlerin bir pazarlama olayı olarak görülebileceğini, bunun bir yönüyle de öyle olduğunu ifade etti.

Kahraman, "Anneler Günü, Kadınlar Günü bir gün müdür? 365 gündür ama dikkati çekmek için bir gün seçilmesi de uygun bir hadisedir." dedi.

8 Mart'ın "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak ihdas edildiğini, sonra Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Kadınlar Günü" olarak belirlendiğini anımsatan Kahraman, "Emekçi, emeksiz diye bir ayrımın yanlışlığını ifade ediyorum." diye konuştu.

Meclise ilk defa 1935'te 17 kadın milletvekilinin girdiği bilgisini veren İsmail Kahraman, bu dönemde ise 81 kadın milletvekili seçildiğini anımsattı.

Kahraman, "Kadının her sahada olması kontenjana bağlı değil kendiliğinden olması lazım." değerlendirmesi yaptı.

Türkiye'nin kadın hakları konusunda çok iyi çalışmalar yaptığını belirten Kahraman, ileriki dönemde bunların daha da iyi olacağını söyledi.

Kahraman, 21 kadın milletvekilinin 15 Temmuz gecesi Mecliste olduğunu anımsatarak, "Ben sizlerin bu kadar cesur Nene Hatun olduğunuzu 15 Temmuz gecesi gördüm." dedi.

15 Temmuz gecesi Mecliste yaşananlarla ilgili kısa bilgiler veren Kahraman, tüm şehitleri rahmetle andıklarını dile getirdi.

-"2023'e hep birlikte güçlenerek yürüyeceğiz"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Temmuz gecesi kadın milletvekillerinin daha yüksek oranda TBMM'de bulunduklarını bildirdi.

Kaya, "Kadın milletvekillerimizin, kadınlarımızın o geceki cesareti Nen Hatunların, Şerife Bacıların kahramanlıklarından daha az değildi. O gece bir destan yazıldı. Vatan mücadelesinde vatanı birliği, beraberliği için şehit olanları rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alan askerlere dua ettiklerini belirten Kaya, orada kadın subayları da gördüklerini ve bundan gurur duyduklarını anlattı.

Bugün kadınlara yönelik bir eylem planı açıklayacaklarını aktaran Kaya, "Ülkemizin gücüne güç katan kadınların siyasette, yönetim kademelerinde daha fazla yer alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kız çocuklarının eğitiminde yakaladığımız başarı, tüm dünya tarafından takdire şayan bir şekilde izleniyor. Bu oranları daha da yukarıya taşıyacağız. İnanıyoruz ki kadın güçlenirse aile güçlenir; aile güçlenirse toplum güçlenir; toplum güçlenirse Türkiye daha da güçlenecektir." değerlendirmesini yaptı.

Kadın ve çocuk konusuna siyaset üstü bakılması gerektiğine işaret eden Kaya, "Hiçbir çocuğumuzun istismara maruz kalmasını kabul edemeyiz. Bu konuda gayretli şekilde çalışıyoruz. Kadına yönelik şiddet ile ilgili de yoğun şekilde çalışıyoruz. 2023'e hep birlikte güçlenerek yürüyeceğiz." dedi.

-"Kadınlar güçlü olursa ülkemiz güçlü olur"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu da siyaset emekçisi kadınları bir araya getirdiği için TBMM Başkanı Kahraman'a teşekkür etti.

"Kadın odaklı meselelerde aldığımız mesafe yüzümüzü ağartmaktadır." diyen Sarıeroğlu, kadın konusunu siyaset üstü mesele olarak gördüklerini söyledi.

Bu konudaki sorunlarda yasal düzenlemelerin etkisinin bir yere kadar olduğunu; esasen uygulamada ilerleme sağlamak gerektiğini, bunun da "ortak akıl ve istişareyle" olabileceğini belirten Sarıeroğlu, şunları ifade etti:

"Kadınların, hayatın her alanında aktif etkin hale gelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Kadınlar güçlü olursa ülkemiz güçlü olur. Her zaman kadınlara umut ve mutluluk verecek çalışmaların takipçisi olduk.

Kamu kurum ve kuruluşlarında, meslek örgütlerinde, siyasette ve yönetim kademelerinde kadınların sayılarının artması için çalışma ve çabalarımıza devam edeceğiz. Bunlar içinde ortak bir çalışma, çaba ve dayanışma içinde olacağız. Yapacağımız çok iş var. Büyük hayallerimiz var hem kadınlarımız hem de ülkemiz için."

-"Türkiye geliştikçe kadınlar da güçleniyor"

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu ise Türkiye geliştikçe kadınların da güçlendiğini ifade etti.

Kadını dışlayan, cinsiyetçi bakış açısını reddettiklerini ifade eden Katırcıoğlu, "Eğitimli, özgüvenli, cesur kadınlarımızın, eğitimden siyasete her alanda sayılarının artması ülkemizi daha ileri seviyelere taşıyacaktır." dedi.

Şiddet vakalarının herkesi üzdüğünü belirten Katırcıoğlu, alınan önlemlere rağmen şiddet olaylarının yaşanmasının, bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Katırcıoğlu, KEFEK çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Toplantıya, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, TBMM İdare Amiri, AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın yanı sıra eski ve yeni milletvekilleri katıldı.

Eski bakanlardan İmren Aykut ile eski milletvekili Oya Akgönenç de kısa birer konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Kahraman, kadın milletvekilleriyle fotoğraf çektirdi.