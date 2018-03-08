Sivas Valisi Davut Gül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Sivas Valiliğinde, İl Özel İdaresinde ve Buruciye AŞ'de görev yapan kadın personellerle bir araya geldi.

Programda konuşan Gül, dünyada ve Türkiye'de ciddi bir değişim olduğunu belirterek, "Eskiden tarım toplumu vardı. Bedenen çalışmadan dolayı erkeklerle kadınlar arasında fark bazı yerlerde göze çarpıyordu. Artık bilgi toplumu ile birlikte bedenen çalışma ön planda olmadığı için kadınlarla erkekler aynı yerde. Kadınlara düşen özgüvenle hem kendini hem de çocuklarını buna hazırlamak. Yani birilerinden imtiyaz beklerseniz bin sene sonra kadınlar ile erkekler arasındaki varsa eşitsizliklerden bahsedersiniz. Çocuğunuzu iyi yetiştireceksiniz. Bilgi toplumunda kız çocuğu ile erkek çocuğu arasında hiçbir fark yok. Özgüveni yerinde olan çocuklar gelecekte de başarılı olurlar." ifadesini kullandı.

İş hayatında kadın çalışanlarından çok memnun olduğunu aktaran Gül, üzerlerindeki yükü aldıklarını ifade ederek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.



Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan ise kadının güçlü olması gerektiğine dikkati çekerek, "Kadın güçlü olursa aile güçlü olur, toplum güçlü olur, devlet güçlü olur. Devletimiz de bunun farkında. Kadına çeşitli pozitif ayrımcılık sağlayan yasalar çıkarmakta. Bundan sonraki 8 Mart'ı ümit ediyorum ki şiddeti, ayrımcılığı, tacizi, tecavüzü konuşmadan şenlik, bayram gibi kutlarız." değerlendirmesinde bulundu.

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya da devletin tüm vatandaşlara haklarını en iyi şekilde sunulması için gayret sarf ettiğini belirterek, "Toplum olarak bizler sahip olduğumuz medeniyet ve kültürle örnek olacak insanlarız. Bu bilinç içerisinde çalışacağız. Beraber hareket edeceğiz. Toplumumuzu daha iyi noktalara getireceğiz. Kadınımız bu gün her tarafta, okulda, şantiyede, karakolda, valilik binasında. Bununla beraber Afrin'de operasyonda hanımefendi komutanlarımız var. Allah onların ayağını taşa değdirmesin." açıklamasında bulundu.

Vali Davut Gül, günün anısına programa katılanlara gül takdim etti.