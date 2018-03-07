Samsun Valisi Osman Kaymak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kaymak mesajında toplum ve aile hayatında kadının yerinin çok önemli olduğunu belirterek, kadının çocukların yetişmesinde emek harcayarak toplumu şekillenmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Kadınların toplumda hak ettikleri yeri alması ve yasaların verdiği hakları layıkıyla kullanabilmelerinin önemine değinen Kaymak, mesajında şunlara yer verdi:

"İlimiz, kadın dostu kent olma adına taahhütte bulunan ve başta Valiliğimiz olmak üzere yerel yönetimlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte birçok çalışma yapan kenttir. Dünya Kadınlar Günü'nde, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kadınların sorunları dile getirilmekte, edinilen deneyimler paylaşılmakta ve kadınların toplumdan beklentileri vurgulanmakta, böylelikle kadınlar arası dayanışmanın en güzel örneklerinden biri sergilenmektedir.

Kuşakların yetişmesinde büyük rol üstlenen kadınlarımızı, üstün bilgi seviyesi ve kültürel değerlerine bağlı, ahlaklı bireyleri yetiştirmek için gösterdikleri özveriden dolayı kutluyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken, kadın haklarının iyileştirilmesi bakımından çalışmaların artarak devam etmesini diler, yürekleri sürekli sevgi dolu başta şehit anneleri, şehit eşleri olmak üzere tüm kadınlarımıza saygılarımı sunarım."