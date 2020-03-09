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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Kayseri'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

09.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:28
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Kayseri'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Kayseri Barosu Kadın Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Törende kurul adına basın açıklamasını okuyan Nilay Karahan, 8 Mart'ın kadınların seslerinin duyurulduğu, ayrımcılıkların, şiddet ve sorunların dile getirildiği, çözüm önerilerinin sıralandığı gün olarak kabul edildiğini söyledi.

Ortak amaçlarının kadınların gücünü hayatın her alanına eşit dağıtmak olduğunu vurgulayan Karahan, şunları kaydetti:

"Kız çocuklarımızın eğitimine verilen önem ve bu uğurda yapılan yatırım, yarının güçlü toplumu ve üretken ekonomisini mümkün kılacaktır. Cinsiyet eşitliği sağlanmış bir çalışma yaşamının çok daha demokratik, rekabetçi ve başarılı olacağına inanıyoruz. Siyasetin kadınların potansiyeline, enerjisine ve bakış açısına ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Kadın aile kurumunun yapı taşı, temelidir. Kadın, aile ve toplum arasında bir köprü gibidir. Değerlerimizin temsilcisi ve koruyucusu kadınlarımızın hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak hepimizin görevidir."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Dünyada her şey kadının eseridir" sözünü hatırlatan Karahan, tüm kadınların gününü kutladı.

Kaynak: AA

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Manşet

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