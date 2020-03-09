8 Mart Dünya Kadınlar Günü Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mustafa Gözlet'in eşi Elif Gözlet tarafından ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe, şehit ve gazi aileleri, asker ve polis eşleri ile çok sayıda kadın katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti.

Elif Gözlet, burada yaptığı konuşmada, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladığını söyledi.

İnanının ve toplumsal değerlerinin kadını baş tacı ettiğini anlatan Gözlet, şöyle dedi:

"Peygamber Efendimizin veda hutbesinde 'Ey insanlar, kadınların haklarını bilmelisiniz. Sizin kadınlar üzerinde, onların da sizin üzerinizde hakları vardır' diyerek kadına verilen değerin önemini vurgulamış, yüce dinimizin de kadına verdiği değeri göstermiştir. Kadın; eştir, kardeştir, evlattır, annedir, bir toplumun birleştirici ve koruyucu unsurudur. Başta İdlib'de şehit düşen vatan evlatlarımıza ve tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, acılı ailelerine de sabır ve başsağlığı diliyorum."

Programa katılan kadınlara karanfil ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA