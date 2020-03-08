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Dünya Kadınlar Günü, Gelibolu, Lapseki, Güncel

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Lapseki Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 1400 kadını Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliklere götürdü.

08.03.2020 23:56 | Son Güncelleme: 08.03.2020 23:58
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Lapseki Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 1400 kadını Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliklere götürdü.

Her yıl geleneksel olarak rehberler eşliğinde gerçekleştirilen geziye katılan kadınlar, tarihi yerleri ve şehitlikleri gezdi, Şehitler Abidesi'nde belediye tarafından okutulan mevlide iştirak etti.

Geziye katılan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, şunları söyledi:

"Bugün hep birlikte özel topraklardayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin önsözünün kanla yazıldığı topraklardayız. Bu topraklar gerçekten çok kolay korunmadı. 253 bin şehidin bulunduğu bir özel yerdeyiz. Her bastığımız yerde şehit kanları var, şehitlerimiz var. Onun için biz de istedik ki hep birlikte dualar edelim. Başta Çanakkale olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Hepsinin ruhları şad olsun."

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Kaynak: AA

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

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