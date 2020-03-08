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Dünya Kadınlar Günü, Karabük, 8 Mart, Güncel

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve eşi Aysel Tuğ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla müdürlük birimlerindeki kadın çalışanlarla bir araya geldi.

08.03.2020 21:20 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:26
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve eşi Aysel Tuğ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla müdürlük birimlerindeki kadın çalışanlarla bir araya geldi.

Karabük Polisevi Salonunda düzenlenen programda konuşan Emniyet Müdürü Tuğ, Türk kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Tuğ, program sonunda personele gül takdim etti.

Kaynak: AA

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Manşet

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