8 Mart Dünya Kadınlar Günü Muş'un Malazgirt ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda kalan öğrenciler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hastanede tedavi gören kadınları ziyaret etti.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda kalan öğrenciler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hastanede tedavi gören kadınları ziyaret etti.

Kadınlara geçmiş olsun dileklerini ileten öğrenciler, hemşirelerle de bir araya gelerek sohbet etti, çiçek verdi.

Öğrencilerden Saadet Çelik, Malazgirt Devlet Hastanesi'nde tedavi gören kadınları ziyaret ettiklerini belirterek, "Hastalara, hemşirelerimize, günün anlam ve önemini anlatmak adına karanfil hediye ettik, günlerini kutladı. Onların mutlu olması bizi de mutlu etti. Çok güzel tepkiler aldık. Bizi görünce çok sevindiler. Onlarla sohbet ettik, resim çektik. Güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.

Berfin İşleyen ise "Kadınlara yönelik güzel bir etkinlik düzenledik. Onlarla bir araya geldik, dertlerini dinledik. Mutlulukları gözlerinden belli oluyordu. Tüm kadınlarımızın gününü tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA