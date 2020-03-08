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Dünya Kadınlar Günü, Eskişehir, Güncel

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Eskişehir'de, Demokratik Kadın Platformu üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

08.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:04
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Eskişehir'de, Demokratik Kadın Platformu üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezi önünde toplanan grup, ellerinde taşıdıkları dövizlerle slogan atarak Porsuk Bulvarı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan platform üyesi Umut Özge Yılmaz, "Şiddete ve kadın cinayetlerine karşı gücümüzü kadın dayanışmasından alıyoruz. Hiçbir kız kardeşimizin kendini çaresiz ve yalnız hissetmediği, gerçek bir eşitliğin ve özgürlüğün dünyasının kurulduğu güne kadar yan yana omuz omuza olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kadınlar açıklamanın ardından halay çekti.

Etkinlik sırasında, çok sayıda kadın polis görev yaptı.

Kaynak: AA

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Manşet

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