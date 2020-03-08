8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görevli polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın yolculara karanfil dağıttı.
08.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:14
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görevli polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın yolculara karanfil dağıttı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, ilçe merkez ve Hakkari-Çukurca kara yolunda bulunan polis kontrol noktasında kadınların gününü kutladı, karanfil hediye etti.
Programa Belediye Başkanı Ensar Dündar ve İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar katıldı
Kaynak: AA