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Dünya Kadınlar Günü, Çukurca, Hakkari, Güncel

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görevli polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın yolculara karanfil dağıttı.

08.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:14
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görevli polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın yolculara karanfil dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, ilçe merkez ve Hakkari-Çukurca kara yolunda bulunan polis kontrol noktasında kadınların gününü kutladı, karanfil hediye etti.

Programa Belediye Başkanı Ensar Dündar ve İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar katıldı

Kaynak: AA

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