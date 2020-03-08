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Dünya Kadınlar Günü, Kastamonu, 8 Mart, Güncel

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kastamonu, Tokat ve Çorum'da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

08.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:21
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kastamonu, Tokat ve Çorum'da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kastamonu'da Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi, kentteki bir alışveriş merkezinde, geliri şehit ailelerine bağışlanmak üzere sergi açtı.

Kooperatif Başkan Yardımcısı Serpil Durgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergiyi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açtıklarını belirtti.

Sergide alacakları tablo siparişlerinin gelirini, şehit ailelerine bağışlamak istediklerini ifade eden Durgut, "Burada el sanatlarına bağlı çalışmalarımız bulunuyor. İğne oyası, taş baskı gibi birçok eserimiz var. Kadınlarımız tablolara aylarca, günlerce emek verdi. Biz de emekçi kadınların emeklerini sergilemek istedik. Kadınlarımızla, memleketimizle gurur duyuyoruz." dedi.

Tokat'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sokaktaki kadınlara "Kadının güvencesi nedir?" sorusu yöneltildi.

Tokat Gönüllü Turizm Elçileri Grubu Başkanı Fatma Esin Tuna ve bir grup kadının yönelttiği soruya kadınlar çoğu, "Kimseye muhtaç olmamak" yanıtını verdi.

Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu çalışma ile kadınların günümüzde ve gelecekte hangisinin varlığı ile kendilerini güvende hissedeceklerini sorarak onların düşüncelerini öğrenmeye çalıştık. Kadınların çoğunluğu kendi parasını kazanmak ve kimseye muhtaç olmamak istiyor, güvende kalmanın koşulunu iş sahibi olmaya ve çalışmaya bağlıyorlar." diye konuştu.

Kadınlardan Rukiye Uzun da "Büyük kızımı okuttum, hemşire olarak çalışıyor, evliliği çok iyi bile olsa, eşi onu hiçbir şeye muhtaç etmese bile çalışmak istiyor. Ben de kızımın çalışmasını istiyorum. Küçük kızımı da okutuyorum, inşallah o ve tüm genç kızlarımız iş sahibi olur ve kendi ayakları üzerinde dururlar." ifadelerini kullandı.

Çorum'da ise Kadın Platformu üyeleri Kadeş Barış Meydanı'na yürüdü.

"Yaşasın kadın dayanışması", "Kadın katliamlarına geçit vermeyeceğiz" yazılı pankartlar taşıyan kadınlar, "Kadın, yaşam, özgürlük", "Savaşa hayır, barış hemen şimdi" sloganları attı.

Çorum Kadın Platformu Sözcüsü Nurcan Hasırcı Doğan, adil, eşit ve özgür bir yaşamın kadınların mücadelesiyle kurulabileceğini belirterek "Kadın emekçilerin öne çıkardığı dört ana talebinin acilen karşılanması gerektiğini buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Doğum izinleri artırılmalı, 8 Mart kadınlar için ücretli izin günü sayılmalı, kapatılan kamu kreşleri açılmalı, Kadın ve Eşitlik Bakanlığı kurulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Manşet

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