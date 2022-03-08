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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

AA - Mehmet Dayan - Güncel
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Çukurca ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara gül dağıtıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Çukurca ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara gül dağıtıldı.

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin, Kadın Kolları Başkanı Nimet Akgün ve partililer, ilçedeki kurumları ziyaret ederek kadınlara gül hediye etti.

CHP Çukurca İlçe Başkanı Mehmet Sabri Koruçi ve Kadın Kolları Başkanı Nurdan Koruçi de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara gül dağıttı.

AA / Mehmet Dayan - Güncel

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