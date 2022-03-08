EDİRNE (AA) - Edirne Kadın Dayanışması, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Kent Konseyi Emekliler Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Sevcan Kalıpçinden Elmacı, grup adına yaptığı açıklamada, kadınların hayatın her alanında var olması için mücadele ettiklerini belirtti.

Kadınların taleplerinin yerine getirilmesini talep ettiklerini aktaran Elmacı, "Şeffaf, demokratik ve toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe istiyoruz. Eşitlik anlayışını toplumun tamamına yayıp, erkek egemen kültürün etkisinin bertaraf edilmesini istiyoruz. 6284 sayılı Kanun ile İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair imzalanan uluslararası sözleşmelerin gereğini yerine getirilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Basın açıklamasına Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve eşi Esra Gürkan'da katıldı.

Gürkan, daha sonra El Sanatları Alışveriş Günleri dolayısıyla Saraçlar Caddesi'ne stant açan üretici kadınları ziyaret etti.

Gürkan, burada eşi Esra Gürkan ile birlikte Edirne Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (EDMEK) Kursiyerleri tarafından dikilen ve Türk Kültürünü Geliştirme Merkezi El Sanatları eğitmenleri tarafından üzeri desenlendirilen el emeği çantaları kadınlara hediye etti.