BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Bağlar Aile Destek Merkezinde (ADEM) usta öğretici ve kursiyerler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde kadın girişimciler tarafından kurulan işletmeleri ziyaret eden Bağlar ADEM'deki kadınlar, işletmelerde çalışan kadınlara gül verdi.

Kadınlar, kendi girişimleriyle boya fabrikası kuran ve kadın çoğunluklu iş istihdamı sağlayan işkadını Özgül Çelikten'e ziyarette bulundu.

Çelikten, kadınların hayatın her alanında varlığını ve gücünü gösterecek potansiyele sahip olduğunu, sadece ihtiyaçları olan cesareti kendilerinde bulmaları gerektiğini dile getirdi.

ADEM'li kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti tutan anneleri de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yalnız bırakmadı.

ADEM Koordinatörü Arzu Çetin, annelerle sohbet ederek, onlara karanfil verdi.

Diyarbakır annelerinin kadınlara örnek olacak bir direniş sergilediğini belirten Çetin, "Bir annenin en değerli varlığı çocuğudur. Diyarbakır anneleri de haklı talepleri olan evlatları için eşsiz bir duruş sergiliyor. Biz Bağlarlı kadınlar olarak eylemin ilk gününden beri annelerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.