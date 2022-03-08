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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

AA - Nuğman Göktaş - Güncel
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Kahramankazan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Milletvekili Satıkadın'ın mezarı başında anma etkinliği düzenlendi. Satıkadın'ın mezarını ziyaret eden ailesi, CHP ve İYİ Parti üyeleri mezara çiçek bırakarak dua etti.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un eşi Nergiz Sümer Oğuz, muhtar eşlerinin onuruna yemek verdi.

Kahramankazan Belediyesi de kadınlar için Beypazarı'na kültür gezisi düzenledi.

Belediye Toplantı Salonunda Aile Danışmanı İkbal Gürpınar'ın konuşmacı olarak katıldığı "Mutlu kadın, mutlu toplum" konulu bir program düzenlendi. Programa katılan kadınlara kırmızı karanfil ve çeşitli hediyeler verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığında görevli kadın personel belediye yanındaki alanda kurulan stantlarda kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutladı, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

AA / Nuğman Göktaş - Güncel

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