8 Mart Dünya Kadınlar Günü
AA - Emel Sampri - Güncel
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Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar kadın emniyet personelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar kadın emniyet personelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Alçalar, Edirne Emniyet Müdürlüğünde birimleri tek tek gezerek kadın personelle sohbet etti, isteklerini dinledi.
Emniyet Müdürü Alçalar, kadın personellerin günlerini kendilerine karanfil armağan ederek kutladı.
AA / Emel Sampri - Güncel