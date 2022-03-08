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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

AA - Emel Sampri - Güncel
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar kadın emniyet personelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar kadın emniyet personelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Alçalar, Edirne Emniyet Müdürlüğünde birimleri tek tek gezerek kadın personelle sohbet etti, isteklerini dinledi.

Emniyet Müdürü Alçalar, kadın personellerin günlerini kendilerine karanfil armağan ederek kutladı.

AA / Emel Sampri - Güncel

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