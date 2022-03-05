SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, kadınların yaşamın kaynağı, renkleri ve değerleri olduğunu kaydetti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, kadınların yaşama katkılarının medeniyetlerin gelişmesinde çok büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Türk kadını yaşam tarzı, ailesine ve çocuklarına bağlılığı, iş yaşamına katkısı ve ülkesi için fedakarlığıyla dünyada büyük bir örnektir" dedi.

Kendini ifade edebilen, geleceğe güvenle bakan, eğitim alan kadınların, kendi yaşamlarına olduğu gibi ailelerine, çevrelerine, toplumlarına ve doğal olarak dünyaya büyük katkı sağladıklarına vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, mesajını şöyle sürdürdü:

"Türk kadını kendi kaderini kendi yazmış, ülkemizin kurtuluşunda erkeğiyle omuz omuza mücadele etmekten çekinmemiştir. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi; Dünyada hiçbir milletin kadını 'Ben Anadolu kadınından fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim' diyemez. Kadına gösterilen saygı, medeniyetin göstergelerindendir. Kadın saygı gördükçe, değer verildikçe, kendine güvendikçe, bir anne, bir eş, en önemlisi birey olarak yeni nesilleri yetiştirecektir. Bir insanlık suçu olan şiddetin her türlüsünün, herkes için ama başta kadınlara olmak üzere son bulması temennisiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlu olsun." - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Yerel