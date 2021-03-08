8 Mart Dünya Kadınlar Günü
08.03.2021 20:03 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:06
Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla alışveriş merkezine stant kurdu.
Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla alışveriş merkezine stant kurdu.
Ekipler, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında alışveriş merkezinde kurdukları stantta broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.
Ekipler ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 270 kişiye karanfil verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin