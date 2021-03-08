8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

08.03.2021 19:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:08
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Kayseri Kadın Platformu üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Kayseri Kadın Platformu üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Burada grup adına açıklama yapan KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, kadınların eşit ve özgür olduğu, baskının ortadan kaldırıldığı bir gelecek için tüm kadınların hak ve yaşamlarına sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Bu yıl 8 Mart'ı küresel salgın koşulları altında karşıladıklarını belirten Karaoğlu, "Pandemi, hiç kuşkusuz, herkesin yaşamını en derinden sarsmışken işçi ve emekçi kadınların karşı karşıya kaldığı şiddet ve sömürü koşullarını katmerlendirmiştir. Her iş kolundan kadın işçi ve emekçiler, iş yerlerinde salgına karşı alınan önlemlerin yetersizliği, artan ev içi bakım yükü ve daha da esnekleşen çalışma saatleri nedeniyle sömürü sarmalının en ortasında bırakılırken bir de artan şiddet, taciz ve tecavüz olaylarıyla kadınların yaşam alanı iyice daraltılmıştır." diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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