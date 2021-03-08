8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

08.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:35
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kavaklıgil, helikopter kazasında şehit olan 11 askere Allah'tan rahmet, aileleri ve ülkemize başsağlığı dileyerek, şehit ve gazi annelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Toplumda kadın denildiği zaman toplumun temel taşının akla geldiğini belirten Kavaklıgil, şunları kaydetti :

"Kadın dediğimizde anne, kadın dediğimizde çocuk, kadın dediğimizde yuva, kadın dediğimizde sevginin akla geldiğini vurgulamak istiyorum. Toplumumuzda aile ortamının oluşmasından tutun, doğumdan tutun, ölüme kadar en değerli ve en kıymetlilerimiz kadınlarımız. Lütfen kadınlarımıza sahip çıkalım. Kadınlarımıza gerekli değerleri verelim. Ticaretten sanata, ekonomiden kültüre hatta siyasete bile kadınlarımızın eli değdiğinde, daha güzel ve daha anlamlı oluyor. İnsanlarla birlikte katılımcı bir toplumun oluşması için kadınlarımıza lütfen değer verelim. Başta eşim ve annem olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Konuşmanın ardından, Başkan Kavaklıgil, eşi Seval Sünal Kavaklıgil ile birlikte kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak karanfil dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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