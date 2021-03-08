8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

08.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:36
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın eşi Suna Asya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın eşi Suna Asya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Asya, belediye hizmet binasında görev yapan kadın personelleri ziyaret ederek, günlerini kutladı.

Ardından bilgi evlerini ziyaret ederek kadın çalışanlar ve kurslardaki kadınlarla bir araya gelen Asya, hazırlanan ürünleri inceledi.

Kadınlara karanfil dağıtan Asya, ardından bazı eğitim kurumları ve dernekleri de ziyaret ederek, kadınların gününü tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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