8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki çalışan kadınları ziyaret ederek günlerini kutladı.

İnan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, kadınların bir anne olarak gelecek nesilleri yetiştirme konusunda gösterdiği fedakarlık ve çabanın, her türlü takdirin üzerindedir olduğunu söyledi.

8 Mart'ın anlamlı bir gün olduğunu belirten İnan, "İlçemizde çalışan emekçi kadınlarımızı ziyaret ettik. Kadınlarımız hem ev ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak adına özveriyle çalışıyorlar. Bu anlamda büyük bir sorumluluk ve fedakarlık gösteren kadınlarımızı kutluyorum." dedi.

İnan, kadınların günlerini kutlayarak çanta hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara