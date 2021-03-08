8 Mart Dünya Kadınlar Günü
08.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:32
Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın polis memurlarına çiçek takdim etti.
Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın polis memurlarına çiçek takdim etti.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kadın polis memurlarının Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik edip çiçek verdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahne, kadın polislerin emniyet teşkilatının başarılarındaki rollerinin inkar edilemeyeceğini kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal