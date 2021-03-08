8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

08.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:54
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Nermin Yetkin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin olarak,"Kadınlar yasal haklarını bildikten sonra kendilerini daha rahat ve güçlü şekilde savunabilirler.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Nermin Yetkin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin olarak,"Kadınlar yasal haklarını bildikten sonra kendilerini daha rahat ve güçlü şekilde savunabilirler." dedi.

Yetkin, AA muhabirin,e tüm kadınların Türk kadınının dünyanın en güçlü kadınlarından biri olduğunu söyledi.

Türk kadınlarının tarih boyunca yaptığı kahramanlılarla anıldığını belirten Yetkin, şunları kaydetti:

"Türk kadınları çok güçlüdür. Psikolojileri çok güçlüdür. Kadınlar güçlü oldukça, kendi haklarını bildikçe şiddet gördüklerinde veya istismara uğradıklarında neler yapacaklarını bildikçe daha güçlü olacaklarını düşünüyorum. Görevim süresince kadınların ayakta durabilmesi için çocukların bakabilmesi için çok çaba gösterdiklerini gördüm. Kadınlarımız doğru desteklenirse, doğru bilgilendirilirse çok güçlü olurlar. Dünyada kadın olmak oldukça zor. Kadınlar yasal haklarını bildikten sonra kendilerini daha güçlü savunabilirler, Bizde il müdürlüğü olarak kadınlarıma rehber olmaya devam edeceğiz. Her zaman ve her şartta onların yanında olmaya, her türlü konuda desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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