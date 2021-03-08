8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Bolu'da, vatandaşlara risk ve tehlike hissettiklerinde kullanmaları için Kadın Acil İhbar Sistemi (KADES) anlatıldı, çiçek ve bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Bolu'da, vatandaşlara risk ve tehlike hissettiklerinde kullanmaları için Kadın Acil İhbar Sistemi (KADES) anlatıldı, çiçek ve bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında İzzet Baysal Caddesi'nde stant açıldı. Açılan statta ekipler, vatandaşlara risk ve tehlike hissettiklerinde kullanmaları için KADES programını anlattı, bilgilendirici broşür dağıttı, kadınlara ise çiçek verdi.

İl genelinde de tüm kadınlara Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince çiçek dağıtılıp 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz