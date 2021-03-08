8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel fidan dikme etkinliği

Konya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Konya Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenledi.

Vali Vahdettin Özkan, Beyşehir yolu Akyokuş Mevkisi'ndeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mercan Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, kadınların hem aile hayatı hem çevre hayatı hem de güçlü bir toplumun inşasında öncü ve rehber rol oynadığını vurguladı.

Düzenlenen etkinliğin Dünya Kadınlar Günü'nü taçlandırdığını belirten Özkan, "Organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bütün toplumda insan haklarının korunması, insanların birbirlerinin değerini bilmesi ve kadın haklarının korunması yönünde bir hassasiyetin oluşmasına vesile olur bu tür günler." diye konuştu.

Dünya Kadınlar Günü ve çevresel değerlerin korunmasının aynı zeminde olduğuna dikkati çeken Özkan, şöyle devam etti:

"İnşallah hiçbir insanımız herhangi bir zulme maruz kalmaz. Hele hele şefkat kahramanı olan kadınlarımızın böyle bir olumsuzluğa maruz kalması hiçbir insani değerin kabul etmeyeceği bir şeydir. Bu vesileyle Türkiyemizde, Konyamızda huzurun, barışın ve refahın egemen olduğu hem insani değerlerin hem de kadın haklarının korunmasının artarak devam etmesi yönünde dileğimi tekrar etmek istiyorum. Tekrar kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum ve bu tür çevresel değerlerin muhafazası da daim olsun diyorum."

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İbrahim Akyüz de müdürlük olarak, kadınların başarılı, sağlıklı ve huzur içerisinde ömür boyu güzel günler geçirmeleri temenni etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı