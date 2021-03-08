8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

08.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:16
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Yelek, mesajında, kadınların varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların kaynağı olduğunu belirtti.

Kadınların eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren insanlar olduğunu vurgulayan Yelek, şunları kaydetti:

"Son dönemde insan hakları standartları açısından adeta çağ değiştiren ülkemiz, düşüncede sağlanan atılımı tüm kesimlerin elbirliğiyle realiteye de yansıtacaktır. Özellikle eğitim alanında gerçekleştirilen proje ve faaliyetler bu bakımdan önem taşımaktadır. Kız çocuklarının eğitimi adına yürütülen büyük çaplı çalışmalar, geleceğin Türk kadınının hak ettiği konumu almasının teminatıdır. Başta tüm şehit ve gazi eşleri ve annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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