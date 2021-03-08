8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü bu anlamlı günde 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, Sivrihisar Belediyesi kadın personellerine çiçek hediye etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, hayatın her alanında fedakarlıkları ve üretkenlikleri hayatımıza anlam katan kadınlarımızı unutmadı. Pandemi kurallarına uyarak bu yıl kısıtlıda olsa kadınları unutmayan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar Belediyesi kadın personeline çiçek hediye etti. Makamında toplumun mimarları olan kadınlarımızı ağırlayan Başkan Yüzügüllü "Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyorum. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Sizler için bizler ne yapsak az kalır. Pandemi nedeni ile bu yıl sade bir kutlama yapıyoruz. Öncelikle Dünyayı saran pandemiden bir an önce kurtularak sağlıklı ve daha güzel ortamlarda bir araya gelmeyi temenni ediyorum. Sizler bize güç veriyorsunuz. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Sivrihisar Belediyesi kadın personelleri de, bu özel günde kendilerini hatırlayarak çiçek jestinde bulunan Başkan Hamid Yüzügüllü'ye teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı