8 Mart Dünya Kadınlar Günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

08.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:45
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü bu anlamlı günde 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, Sivrihisar Belediyesi kadın personellerine çiçek hediye etti.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü bu anlamlı günde 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, Sivrihisar Belediyesi kadın personellerine çiçek hediye etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, hayatın her alanında fedakarlıkları ve üretkenlikleri hayatımıza anlam katan kadınlarımızı unutmadı. Pandemi kurallarına uyarak bu yıl kısıtlıda olsa kadınları unutmayan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar Belediyesi kadın personeline çiçek hediye etti. Makamında toplumun mimarları olan kadınlarımızı ağırlayan Başkan Yüzügüllü "Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyorum. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Sizler için bizler ne yapsak az kalır. Pandemi nedeni ile bu yıl sade bir kutlama yapıyoruz. Öncelikle Dünyayı saran pandemiden bir an önce kurtularak sağlıklı ve daha güzel ortamlarda bir araya gelmeyi temenni ediyorum. Sizler bize güç veriyorsunuz. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Sivrihisar Belediyesi kadın personelleri de, bu özel günde kendilerini hatırlayarak çiçek jestinde bulunan Başkan Hamid Yüzügüllü'ye teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler. - ESKİŞEHİR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Nikol Paşinyan Fahrettin Altun Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Murat Balcı Serdar Ortaç Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Mustafa Er Ali Şansalan Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 12:45:31. #1.14#
title