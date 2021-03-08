8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

08.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:22
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, toplumun temel taşlarından kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularla kutladı.

Kadınların anne vasfıyla herkesin ilk öğretmeni ve gerçek manada toplumun mimarları olduğunu belirten Gürel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün dünyanın her yerinde eğitimde, sporda, sanat, kültür ve iş hayatındaki sebat, azim ve başarılarıyla geleceğe yön veren genç kızlarımız, hanım kardeşlerimiz şanlı tarihimizin her döneminde vatan, bayrak ve mukaddesatımız uğruna kadınıyla, erkeğiyle hep birlikte, omuz omuza verdiğimiz destansı mücadelelerle yoğrulmuş kadim kültürümüzde kadının yeri ve değerinin en önemli göstergesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin istiklal ve istikbali için bir an olsun düşünmeden ve geriye bakmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri ve eşleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutlar, sevgi, saygı ve selamlarımı sunarım."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Bağımsız Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Serap Karaoğlu da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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