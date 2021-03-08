8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

08.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:24
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla valilikte çalışan kadın personeli makamında kabul etti.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla valilikte çalışan kadın personeli makamında kabul etti.

Şentürk kabulünde çiçek hediye ettiği çalışanların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, Türk kadınının toplum içinde ve çalışma hayatında kendi varlığını daha çok hissettirmesi dileğinde bulundu.

Kadınların görev ve sorumluluklarının çok fazla olduğunu vurgulayan Şentürk, şunları dile getirdi:

"Sizlerin, hem iş yerinde, hem evde görev ve sorumluluklarınız ağır. Değeriniz ifade edilemez. Ümit ediyoruz ki herkes değerinizi biliyordur. İnsanın değerini bilen kadınların da değerini bilir. Evde sevgi ve merhamet olunca diğer konular düzeliyor. Yaptığımız işlerin, kurumların yürüttüğü hizmetlerin niteliği, kalitesi sizlerin dokunuşu ile şekilleniyor. Başarılı çalışmalar yapan kadınların sayısının her geçen gün artması memnuniyet verici."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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