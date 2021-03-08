8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Baro Başkanı Adem Aktürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Makas, tarih boyunca farklı medeniyet ve kültürlerde statüsü tartışılan kadınların, tarihimizin her döneminde, anne ve eş olarak, hep hak ettiği konumda, ailenin ve toplumun merkezinde olduğunu belirtti.

Kadınların kurtuluş mücadelesinde gösterdikleri fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Makas, "15 Temmuz hain darbe girişiminde de eli silahlı hainlerin önünde gözünü kırpmadan duran, günlerce meydanlarda demokrasi nöbeti tutan kadınlarımız her zamanki gibi devletine demokrasisine ve bağımsızlığına bir kez daha sahip çıkmıştır. Demokrasimizin daha da güçlenmesi, ülkemizin daha da gelişip ilerlemesi için kadınlarımızın etkinlik alanlarını güçlendirmeliyiz." ifadelerine yer verdi.

Belediye Başkanı Aksun

Erzincan Belediye Başkanı Aksun, mesajında Türk aile yapısının çekirdeğini oluşturan kadınların, toplumsal yapının en önemli harcı olduğunu anlattı.

Aksun, mesajında şunları kaydetti:

"Kadınlar en kutsal görev olan annelik görevlerinin yanında siyasetten iş dünyasına, bilimden sanata, spordan edebiyata kadar bir çok alanda büyük çaba ve başarılara imza atmaktadır. Kadınlar bir toplum için değeri tartışılmaz, asla vazgeçilmez önemdeki en değerli varlıklarımızdır. Onlar analarımız, onlar nesillerimizin mimarıdır. 8 Mart, kadın olmanın mana ve önemi üzerine düşünmek için önemli bir fırsat. Ülkemizde kadına şiddet konusunda yaşananları şiddetle ve nefretle kınıyorum. Kadına saygısızlık asla tasvip edilemez, kabul edilemez bir davranıştır."

Baro Başkanı Aktürk

Baro Başkanı Aktürk ise mesajında kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğunu, kadına yönelik şiddetin hiç bir gerekçe ile meşrulaştırılamayacağını, kadına yönelik şiddete son vermek için kadın erkek birlikte mücadele verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Aktürk, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında kadınların önemli ça­lışmalar gerçekleştirdiğini anlatarak, şu açıklamalarda bulundu:

"Kadınlarımız, yeri geldiğinde cephede savaşmış, yeri geldiğinde cephe gerisinde savaşa destek olmuşlar, savaşın sona ermesinden sonra da ül­kenin kalkınmasında en ön saflarda yerlerini almıştır. Nitekim 15 Temmuz gecesi kadınlarımızın gösterdiği cesaret, tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Kadınlar, anne olarak da son derece önemli bir konumda olup ailenin ve toplumun temel direkleridir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya