8 Mart Dünya Kadınlar Günü

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkanı Mehmet Savran ve Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Açıkgöz, yeri geldiğinde ailesi, vatanı ve milleti uğruna fedakarlık yapan Türk kadınının saygıya layık olduğunu belirterek, kadınlara verilen değeri ulvi bir sorumluluk olarak nitelendirdi.

Kadının toplumların mimarı olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Açıkgöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tarihi tekerrürlerle kahraman kadınlarımız, her zorlukta tüm dünyaya cesaretin ve vatanseverliğin timsali olduklarını göstermiştir. Şehadetleri ile kahramanlık destanı yazan koç yiğitlerimizi doğuran fedakar annelere selam olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kadınlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, onların sosyal hayata etkin ve verimli bir şekilde katılımlarını sağlamak için gereken sosyo-ekonomik her adımı attık, büyük adımları atıyoruz ve 2023 hedeflerimize yürürken daha büyük adımlar atmaya da devam edeceğiz."

Başkan Savran ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, kadınların haklarının konuşulması açısından çok önemsediğini belirtti.

Umutlu, verimli, sağlıklı yarınlara kadınların üretime sağladığı katkı ile ulaşılabileceğini vurgulayan Savran, mesajında şunları kaydetti:

"Kadınların sosyal hayatın içinde etkinlik alanlarının genişletilmesi, istihdamda, sağlıkta, siyasette, eğitimde hak ettiği yerde olması hem bugünümüz hem yarınımız için büyük önem taşımaktadır. Bu konuda üzerimize düşenleri yapmaya çalıştığımızdan emin olmanızı istiyorum. Ne acıdır ki günümüzde kadın ve şiddet kelimeleri birlikte kullanılıyor. Bu bize hem utanç hem de acı veriyor. Kadına şiddet, insanlığa ihanet, Allah'a saygısızlıktır. Hayme Anaların, Nene Hatunların, Şerife Bacıların, Fatma Seher Hanımların, İstiklal Harbi'nde Mehmetçik ile omuz omuza savaşan gazi ve şehit anaların vatanında, kadınların şiddete maruz kalmasından, cinayetlerle anılmasından duyduğum rahatsızlığı tarif etmem mümkün değil."

NEVÜ Rektörü Aktekin de mesajında İslam'da kadına yönelik değer anlayışının güçlü olduğunu dile getirdi.

Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın her insan için fırsat eşitliği sağlanmasının önemli olduğunu kaydeden Aktekin, "Kadim Türk yazıtlarında kadının, erkek ile eşit, üretken bir insan ve önemli toplumsal görevleri bulunan bir 'hatun' konumunda olmasının yanı sıra adeta kutsallığından söz edilir. 'Cennet anaların ayaklarının altındadır' hadis-i şerifi ve Hacı Bektaş Veli'nin 'kadınlarınızı okutunuz' sözü ise kültürümüzde kadına ve toplumsal haklarına yönelik bakışın veciz örnekleridir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan