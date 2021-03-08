8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Vali Ayyıldız mesajında, 8 Mart'ın, 1977 yılındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında kararlaştırıldığını ve Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerde "Uluslararası Kadın Günü" olarak kutlanmaya başlandığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir cinsiyet ayrımı yapmaksızın insanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören medeniyetimiz, 'Cennet anaların ayakları altındadır' Hadis-i Şerifi ile hepimizin ilk öğretmeni olan kadına atfettiği değerle insanlığa örnek teşkil edecek bir değerler manzumesine sahiptir. Bu bakımdan kadın hakları konusunda en ileri standartları yakalamak bizim için bu değerler manzumesini hayata geçirmekle eş değerdedir. Nitekim kadına ayrımcılık uygulayanların, onların haklarını dikkate almayanların insani, vicdani ve kutsal değerlerden bahsetme hakkı yoktur.

Ülkemizde kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer almalarına ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik önemli adımlar atılmış, kadının iş gücüne katılımı ve karar alma süreçlerindeki etkinliği artmış, anayasaya kadına yönelik pozitif ayrımcılık ilkesi dahil edilmiş, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla düzenlemeler yapılmıştır. Ancak bütün bu çalışmaların, yapılan düzenlemelerin tam olarak hayat bulması, kadınlarımızın sorunlarının çözümüne yönelik toplumda bir anlayış birliği ile mümkündür. Zira kadına saygı, değerlerimizin, gelenek, göreneklerimizin, tarihimizin, sosyal hayatımızın temel dinamiğidir."

Harun Karacan ise mesajında, aile birliğinin temel taşı olan Türk kadını ve annesinin daima sevginin ve fedakarlığın kaynağı olduğunu vurguladı.

İnsanlığın kalbi, duygusu ve estetiği olan kadınların fiziksel olarak narin yaradılışlarının altında, engin bir dayanıklılık, üretkenlik ve derinlik barındırdıklarını görmenin hiçte zor olmadığını ifade eden Karacan, şunları kaydetti:

"Kadınlara yapılan şiddetin her zaman karşısında durmuş ve bu konuda birçok düzenlemeyi yapan hükümetimiz, sevginin timsali kadınlarımızı el üstünde tutmayı bilmiştir. Bu vesileyle çocuklarımızı eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız vererek dünyayı güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutlarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar