8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ile Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ile Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altuğ, mesajında, evrensel insan haklarının vazgeçilmez bir parçası olan kadın haklarının sağlanması yolunda yapılan çalışmaların simgesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve politik başarılarını kutlayan küresel bir gün olduğunu belirtti.

Günümüzde gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden birinin de kadının bulunduğu toplumdaki özgürlüğü, saygınlığı ve yönetimdeki yeri ile belirlendiğine dikkati çeken Altuğ, "Kadınlarımızın, siyasal, sosyal ve ekonomik haklarını elde edebilme girişimleri daha hiçbir ülkede sonuç vermemişken Türkiye, kadına seçme ve seçilme hakkı veren ilk ülkelerden biri olmuştur. Kadınlarımız dünden bugüne toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer almıştır. Her şartta fedakarlıklarını esirgemeyen, toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsuru ve gelecek nesillerin mimarlarıdırlar." ifadelerine yer verdi.

Bu anlamlı bir günde, SATSO Kadın Girişimciler Kurulu ve Sakarya İŞKUR İl Müdürlüğü işbirliğinde Sakarya'da kadın istihdamının artırılması amacıyla "Kadın İstihdamı Artırma İşbirliği Protokolü"nün hayata geçirileceği müjdesini veren Altuğ, "Üreten şehir Sakarya, kadınlarımızın emeği, istihdama katılmaları ve ekonomiye katkı vermeleri bakımından daha iyi yerlere gelecektir. Siyasi, sosyal ve ekonomik hayata giderek daha çok katılan Türk kadınları böylece ülkenin aydınlık geleceğinin şekillenmesine de katkı sağlayacaktır. Tüm bu duygu ve düşüncelerle başta Sakaryalı kadınlarımız olmak üzere tüm Türk ve dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınların emeklerinin, fedakarlıklarının önemine vurgu yapan Alemdar, tüm bu güzel hasletlere sahip kadınlar sayesinde dünyanın güzelleştiğini anlattı.

Yaşadığı çevreden başlayarak emeğiyle, sevgisiyle, zarafetiyle dünyayı güzelleştirmeye çalışan tüm kadınların aynı zamanda insanlığın da vicdanı olduğunu aktaran Alemdar, şunları kaydetti:

"Mecliste milletimizin temsilcisi olan vekillerimizden, semalarımızda uçaklarımızı kullanan pilotlarımıza, adliye saraylarında hakkın yerini bulması için gayret eden hukukçularımızdan, laboratuvarda aşı geliştirmeye çalışan sağlıkçılarımıza, şehrimizin meydanlarına çiçekler eken emekçi kadınlarımızdan, salgın sürecinde her bir hayatın yaşama tutunması için canla başla çalışan doktorlarımıza, hemşirelerimize tüm kadınlar zaten tarih boyunca insanlığın ilk öğretmenleriydi. Bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, hepimizin kırmızı çizgisi olan kadına yönelik şiddetin bir an önce son bulmasını temenni ediyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu