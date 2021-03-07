8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Belediye Başkanı Semih Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Vali Şentürk mesajında, 8 Mart'ın tüm dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlem ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlandığını belirtti.

Kadınların, toplumsal yaşamın her kademesinde ve her zaman önemli roller üstlendiğini vurgulayan Şentürk, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız, üstün fedakarlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla, yeni nesillerin yetişmesinde önemli katkılarda bulunmuşlardır. Yaşamımız boyunca bizlere güç veren, varlıklarıyla bizleri onurlandıran, aile birliğinin en önemli unsuru ve 'anne' olarak baş tacı ettiğimiz kadınlarımız, eğitimden, sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına kadar her alanda üstlendiği sorumlulukla Türk milletinin geleceğe güvenle bakmasının teminatıdır. Gönlümüzde her zaman ayrı bir yere sahip olan, sevgileri, emekleri ve fedakarlıklarıyla desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Bilecik Belediye Başkanı Şahin de kadınların toplumsal yaşamda üstlendikleri görev ve yaptıkları çalışmalara değindi.

Kadınların uygarlık tarihinin en önemli bireyleri olduğuna dikkati çeken Şahin, "Belediye olarak kadın emeği için bir kooperatif kurduk. Kadınları her zaman ön planda tutmaya çalışıyoruz. Aslında onlar hak ediyor ve oraya geliyor. Biz sadece önlerini açıyoruz. Bizim dönemimizde her zaman idari kadroda kadınların sayısı artacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan