8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bozdoğan mesajında, 8 Mart 1857'de Amerika Birleşik Devletleri'nde 120 kadın işçinin diri diri yakıldığını hatırlatarak, aradan geçen 164 yıla rağmen kadınlara yönelik haksızlıkların devam ettiğini belirtti.

Mesajında, özellikle çalışan kadınların emek sömürüsü, emeğin yok sayılması ve dışlanması gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını kaydeden Bozdoğan, "Onun için kadınlar hayatın farklı alanlarında var olma, yaşama mücadelesi veriyor, bu uğurda bedeller ödüyor. Tarsus Belediye Başkanı olarak, kadınların mücadelesine yerel yönetimlerin bulundukları alandan omuz verebileceğini biliyor, belediyemizin çalışmalarını bu bilinçle yönlendirmeye gayret ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt