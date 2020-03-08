8 Mart Dünya Kadın Platformu üyeleri, Kadıköy'de bir araya geldi
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Dünya Kadınlar Günü, Kadıköy, 8 Mart, Güncel

8 Mart Dünya Kadın Platformu üyeleri, Kadıköy'de bir araya geldi

8 Mart Dünya Kadın Platformu üyeleri, Kadıköy'de toplandı.

08.03.2020 20:09 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:10
8 Mart Dünya Kadın Platformu üyeleri, Kadıköy'de bir araya geldi

8 Mart Dünya Kadın Platformu üyeleri, Kadıköy'de toplandı.

Kadıköy İskele Meydanı'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla buluşan platform üyeleri, çeşitli sloganlar attı.

Müzikler eşliğinde halay çeken ve çeşitli dövizler taşıyan kadınlar, basın açıklamasının ardından dağıldı.

8 Mart Dünya Kadın Platformu üyeleri, Kadıköy'de bir araya geldi

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

8 Mart Dünya Kadın Platformu üyeleri, Kadıköy'de bir araya geldi

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