8 Mart Dünya Kadın Platformu üyeleri, Kadıköy'de bir araya geldi
8 Mart Dünya Kadın Platformu üyeleri, Kadıköy'de toplandı.
08.03.2020 20:09 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:10
8 Mart Dünya Kadın Platformu üyeleri, Kadıköy'de toplandı.
Kadıköy İskele Meydanı'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla buluşan platform üyeleri, çeşitli sloganlar attı.
Müzikler eşliğinde halay çeken ve çeşitli dövizler taşıyan kadınlar, basın açıklamasının ardından dağıldı.
Kaynak: AA
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