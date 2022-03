8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kürek Yarışları, İstanbul'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'da lisanssız sporcuların da katılabileceği kürek yarışı düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kürek Yarışları, C 1x kadın, C 2x mix ve C 2x kadın tekne sınıflarında gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri önünde yapılacak 500 metre ve sprint yarışına, lisanssız sporcular yarış alanında imzalayacakları sağlık beyanları ile katılabilecek.

Saat 11.00'de başlayacak festival yarışlarına katılım ücretsiz olacak.