8 Mart Dnya Kadınlar Günü

06.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:54

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Polat, mesajında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.



Polat, şunları kaydetti:



"Hayatın tüm alanlarında her türlü fedakarlığı göstererek, toplum yapımızı şekillendiren ve ülkemizi daha da ileriye taşıyacak nesilleri yetiştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." - KARABÜK

Kaynak: İHA