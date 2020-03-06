8 Mart Dnya Kadınlar Günü
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8 Mart Dnya Kadınlar Günü

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

06.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:54
8 Mart Dnya Kadınlar Günü

Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. , 8 Mart dolayısıyla mesaj yayımladı.


Polat, mesajında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.


Polat, şunları kaydetti:


"Hayatın tüm alanlarında her türlü fedakarlığı göstererek, toplum yapımızı şekillendiren ve ülkemizi daha da ileriye taşıyacak nesilleri yetiştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." - KARABÜK

Kaynak: İHA

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