8 Mart Dnya Kadınlar Günü
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Polat, mesajında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Polat, şunları kaydetti:
"Hayatın tüm alanlarında her türlü fedakarlığı göstererek, toplum yapımızı şekillendiren ve ülkemizi daha da ileriye taşıyacak nesilleri yetiştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." - KARABÜK
Kaynak: İHA