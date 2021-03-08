8 Mart Burhaniye'de kutlandı
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8 Mart Burhaniye'de kutlandı

08.03.2021 16:56 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:01
8 Mart Burhaniye'de kutlandı

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi, 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününde maske ve karanfil dağıttı.

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi, 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününde maske ve karanfil dağıttı.

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, Burhaniye Emek ve Demokrasi Bileşenleri tarafından Cumhuriyet Meydanında kutlama programı düzenlendi. Belediye Başkan Vekili Hasan Metin'in de katıldığı programda Burhaniye Belediyesi adına mor maske ve karanfil dağıtıldı.

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü Burhaniye'de düzenlenen programla kutlandı. Burhaniye Emek ve Demokrasi Bileşenleri tarafından yapılan kutlama programında Burhaniye Belediyesi de mor maske ve karanfil dağıtımı gerçekleştirdi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in şehir dışında olmasından dolayı programa Belediye Başkan Vekili Hasan Metin, Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ile birlikte katıldı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in kutlama mesajının olduğu çiçek ve maskeler meydanda bulunan kadınlara tek tek dağıtıldı. Programda kapsamında Grup İmbat katılımcılara kısa bir dinleti sundu.

Meydandaki program haricinde Burhaniye Belediyesi kadın çalışanlarını da unutmadı. Belediyede çalışan kadın personellere karanfil hediye edildi. Belediye ana hizmet binasının haricinde tabiplik, Belediye Sosyal Etkinlik Merkezi ve Belediye sağlık birimleri de ziyaret edilerek kadınların günü kutlandı. - BALIKESİR

8 Mart Burhaniye'de kutlandı
8 Mart Burhaniye'de kutlandı
8 Mart Burhaniye'de kutlandı
8 Mart Burhaniye'de kutlandı
8 Mart Burhaniye'de kutlandı
8 Mart Burhaniye'de kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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