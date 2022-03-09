8 Mart 2022 Haberleri
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8 Mart 2022 Manşet Haberleri.
İSTANBUL (Haberler.com) -
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- ABD ve İngiltere'den Rusya'ya ambargo kararı çıktı! Brent petrol fiyatları 200 doları geçebilir
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- ABD'de benzin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Efsane futbolcu Shevchenko canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Putin'i ikna etmeliyiz
- İstanbul'da 8 Mart yürüyüşü yapıldı! Polisle kadınlar arasında arbede çıktı
- Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 130 kişi vefat etti, 37 bin 407 yeni vaka tespit edildi
- ABD ve İngiltere'nin ambargosu, Rusya'nın petrol ihracatının yüzde 2,8'ini etkileyecek
- Barcelona maçına gidiyor mu? Fatih Terim, Burak Elmas'ın davetine yanıt verdi
- Son Dakika: ABD'den sonra İngiltere'den de ambargo kararı! Artık Rus petrolü ithal edilmeyecek
- AB, enerjide Rusya'ya bağımlılıktan kurtulmak için 18 maddelik plan hazırladı
- Son Dakika: ABD Başkanı Biden'dan yeni yaptırım kararı: Rusya'dan hem petrol hem de doğal gaz ithalatını yasaklıyoruz
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- Şimdi de bu hortladı! Savaştan kaçan Ukraynalı kadınları fuhuş tuzağına çekiyorlar
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#Ukrayna - #Rusya savaşı bittiğinde #akaryakıt fiyatları düşer mi?— Haberler (@Haberler) March 7, 2022
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