8 Mart 2020 Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

08.03.2020 01:00 | Son Güncelleme: 08.03.2020 01:00

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Mart Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

8 MART'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.BAYIR, 2.TUNA, SAMİ PAŞA, SARAY, YOSUN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378942)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah FUZULİ, SAKARYA, ZAFER, İZMİR sk 09:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378626)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah BÜYÜK SAKARYA, FERAH, OKUTAN, TRİKOCULAR, ULUBATLI HASAN, ÇEVREYOLU sk 12:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378955)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1674., 1676. sk 1706 sk 1675 09:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379714)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah SEYİT ONBAŞI sk 08:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2384202)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah PREVEZE sk 14:00-22:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2384203)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah BOTANİK sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387018)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKASYA, ARDIÇ, FATİH, KALENDER, SAVUR, UZUN sk 14:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2384150)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ARAP KAYYUM, BANKALAR, BEREKETZADE MEDRESESİ, BERGAMUT, BİLLUR, ERGUVAN, FERMENECİLER, GALATA HIRDAVATÇILAR, KARDEŞİM, KUYUMCU TAHİR, KÜREKÇİLER KAPISI, MUSLUK, PERÇEMLİ, SÖĞÜT, TERSANE, TEĞMEN HÜSEYİN SOFU, YEMENİCİLER, ZİYALI sk 09:00-18:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387132)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah CEVDETPAŞA, TANBERK ÇIKMAZI sk 10:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387129)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1187., CEBECİ sk/ KAZIM KARABEKİR mah 930. sk/ YENİ MAHALLE mah CEBECİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386949)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKGÜL, ALABALIK, ALBAY, ALTINTAŞ, DENGE, DOLMABAHÇE, DİNÇER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GEDİK, GÜLDEREN, GÜLNAZ, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARMANDERE, KATİP ÇELEBİ, KORUİÇİ, KUTLUKHAN, MABET, MADALYA, MAHMUDİYE, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, REİS, SABRİ, SELİM, SUALTI, TAŞOLUK, TUNÇ, YOKUŞ, ZÜBEYDE, ÖNEM sk 02:00-03:16 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386840)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah PORSUK, TERME sk 04:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2388232)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah PORSUK, TERME sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2388247)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, ADNAN MENDERES, AKAD, ALPARSLAN TÜRKEŞ, AYASOFYA, CEYHUN, DERE, DERİN YOL, FATİH SULTAN MEHMET, GÖÇMEN, GÜNDOĞMUŞ, HABİBE, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HASAN POLATKAN, HAYRETTİN ÖZBEK, KADRİ ENDER, KUŞTEPE, MAVİ ORKİDE, NEVRUZ, OYA, PİRAYE, ROTA, SEVİNÇ, SEZGİ, SU YOLU, SULTANHİSAR, SÜLEYMANİYE, ÇİTLEMBİK DEDE sk/ HASTANE mah HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386738)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ABDULLAH ÇAVUŞ, ABDÜLLATİFPAŞA, KÜÇÜK LANGA, KÜÇÜK LANGA ARALIĞI, MANASTIRLI RIFAT, NAMIK KEMAL, TİRYAKİ HASANPAŞA, VALİDE CAMİİ, ÂSIMBEY sk 09:30-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2388914)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MEVLANA sk 10:00-18:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387546)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah 1.ÇALIŞKAN, ARMUTLU, AĞAÇKAKAN , BİBERİYE , ESKİ EDİRNE ASFALTI, HARMANDALI , KAMERİYE, KARAÇALI , MADEN, MENDERES, MÜŞERREF , PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, SEYMEN , TOPRAKÇI , ZİYADE, ÇINGIRAK , İSKENDER sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2689., 2690., 2690/1., 2691., 2700., 2701., 2702., 2704., 2710., 2714., 2714/1., 2714/2., 2717., 2718., 2718/1., 2718/2., 2718/3., 2719., 2719/1., 2720., 2721/1., 2721/3., 2722., 2722/1., 2722/2., 2723., 2723/1., 2723/2., 2724., 2724/1., 2724/2., 2724/3., 2725., 2726., 2727., 2728., 2732., 2733., 2734., 2735., 2736., 2737., 2738., 2739., 2740., 2741., 2742., 2745., A-1, ESKİ EDİRNE ASFALTI, Z-1 sk/ YAYLA mah AKASYA, AKÇAY, ALPARSLAN, AMBER, AÇELYA, BADEM, BAHAR, BAYRAM, BİLGE, BİNNUR, CEVHER, CEYLAN, CEZERYE, CÖMERT, DADAŞ, DEFNE, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DOĞANAY, DUYGU, DİLARA, EBABİL, ERGUVAN, EVLİYA, FERAH, FETİH, FEZA, FIRAT, FİGEN, GAZEL, GELİNCİK, GONCA, GÖL, GÖLBAŞI, GÖLOVA, GÜL, GÜLBAHÇE, GÜLENDAM, GÜLİSTAN, GÜMÜŞ, GÜVERCİN, HİLAL, IHLAMUR, KALE CAMİİ, KAMER, KANDİL, KARANFİL, KASIMPATI, KEKLİK, KINALI, KIZILCIK, LALE, LİMON ÇİÇEĞİ, MANOLYA, MENEKŞE, MİRAÇ, NADİDE, NAMLI, NERGİS, NEŞE, PAPATYA, PELİKAN, PELİN, PINAR, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SALKIM, SARDUNYA, SARNIÇ, SELVİ, SERÇE, SÖĞÜT 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386953)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ZÜBEYDE HANIM sk 10:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387555)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ- HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk/ MİMAR KEMALETTİN mah YAKUPAĞA FIRINI sk 23:00-00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387637)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah ASMALI AKTAR, BIÇKI, DUTLU BAKKAL, ELİF LAMET, GAYE, HACI EVLİYA CAMİİ, HASIRCI MELEK, KALEDİBİ, KATİP MURAT CAMİİ, KÜÇÜK SARAY MEYDANI, MEVLANAKAPI, MİMAR ACEM CAMİİ, MİMAR KASIM, MİMAR KASIM ARALIĞI, NECEF, SEZAİ HASAN, YAYLA, ÇORLULU ALİPAŞA sk/ MUHSİNE HATUN mah BATUMLU sk/ SEYYİD ÖMER mah ALTIMERMER, ALYANAK, BOSTANİÇİ, DEVİRHAN, EMRULLAH EFENDİ, EMRULLAH EFENDİ ARALIĞI, ESKİ VEZİR, ESKİ VEZİR ARALIĞI, EVLİYA ATA, HALİDE EDİP ADIVAR, KAPIAĞASI İBRAHİM EFENDİ, MECİTBEY, MİSMARCI 1., UZUN HALİL, UZUN YUSUF CAMİİ, UZUN YUSUF CAMİİ ÇIKMAZI, UZUN YUSUF MEKTEBİ, VANİ DERGAHI, YAYLA, YAYLAK, ŞEYH HÜSAMETTİN sk/ ŞEHREMİNİ mah BÜYÜK SARAY MEYDANI, DEĞİRMEN ÇIKMAZI, DİBEKÇİ ALİ, ELİF LAMET, ESKİ VEZİR, KAYGULU BABA, KAŞIKÇI MEKTEBİ, KAŞIKÇI MEKTEBİ ÇIKMAZI, KERESTECİ VELİ, KÜÇÜK SARAY MEYDANI, MAZHAR EFENDİ, MEVLANAKAPI, MEVLANAKAPI 2. ÇIKMAZI, MİMAR KASIM, MİMAR KASIM 1. ÇIKMAZI, MİMAR KASIM 2. ÇIKMAZI, SARAY BOSTANI, YAYLA, YAYLAK, ZİYA GÖKALP, ŞEYH CELAL sk 00:00-01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387650)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA sk/ ALİ KUŞÇU mah FEVZİPAŞA, YUSUF ZİYAPAŞA sk/ ATİKALİ mah FEVZİPAŞA sk 23:30-00:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387643)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKÇAKENT, AĞRI DAĞI, IĞDIR, KALEKAPI, KALİTE, MUTLUGÜL, MUZAFFER, ULUDAĞ, URAL, VARIŞ, YUSUF, ZİYAFET, ÖMER SEYFETTİN, ÜZÜMBAĞI, ŞAMDAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387613)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah BÖĞÜRTLEN, KALEKAPI, YORULMAZ, ÖMER SEYFETTİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387617)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MERCAN mah FİNCANCILAR, FİNCANCILAR ÇIKMAZI, HANARKASI ÇIKMAZI, NASUHİYE, PAŞA CAMİİ, UZUNÇARŞI, VASIF ÇINAR, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU, İSMETİYE sk/ RÜSTEMPAŞA mah VASIF ÇINAR sk/ SÜLEYMANİYE mah İSMETİYE sk/ TAHTAKALE mah UZUNÇARŞI, VASIF ÇINAR sk 06:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387672)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah DÜZ, GÜN, ILGAZ, KARABAŞ, LATİFE, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OLCAY, SEVHAN, URFA, YENİ BAYIR, YUNUS EMRE, ÜÇTEPE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387641)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251. sk/ UĞUR MUMCU mah 2107., 2115., 2117., 2118., 2119., 2120., 2121., 2122., 2123., 2124., 2125., 2126., 2127., 2131., I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2388916)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MERCAN mah FİNCANCILAR, FİNCANCILAR ÇIKMAZI, HANARKASI ÇIKMAZI, NASUHİYE, PAŞA CAMİİ, UZUNÇARŞI, VASIF ÇINAR, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU, İSMETİYE sk/ RÜSTEMPAŞA mah VASIF ÇINAR sk/ SÜLEYMANİYE mah İSMETİYE sk/ TAHTAKALE mah UZUNÇARŞI, VASIF ÇINAR sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387636)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah YUNUS EMRE sk/ OSMANGAZİ mah 2617., AÇELYA, BAHÇIVAN, BARIŞ MANÇO, FESLEĞEN, FİLİZ, KÜÇÜK AYAZMA, MADIMAK, PAZAR, TAYFUN, TIRPAN, YELKEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389177)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ÇAMPARK sk/ HÜRRİYET mah AĞAÇ, DEMET, DEREBAĞ, DR. CEMİL BENGÜ, DÜLGER, ERMAN, ESİN, ESİN ÇIKMAZI, EĞİTİM, FISTIK, FULYA, FUNDA, FİDAN, GÖLBAŞI, GÜLDEFNE, HİRA, IHLAMUR, KAVAK KÜMESİ, KAYA KÜMESİ, KURŞUN, MAVİŞ, PAZAR, REÇİNE ÇIKMAZI, SALKIM, SAVAŞ, SAVAŞ ÇIKMAZI, SAYGI, SAĞLAM, SEVİM, SİBEL, TARÇIN, TAŞOCAĞI, TAŞOCAĞI KÜMESİ, UYUM, YUSUF, ÇAMOLUK, İZZETPAŞA, ŞAKAYIK, ŞİMŞİR sk/ ÇAĞLAYAN mah AKABE, ATAKAN, BAŞARAN, BOZDEMİR, CİVELEK, DİZER, EKİM, ESEN, FERDAĞ, FIRIN, GÜRCAN, LEVENT, MARTI, MEHMET AKİF, MERAL, NUR, NİMET, PARK, PAŞA, SEBAT, SİNANPAŞA, TAYFUN, TAŞLIK, TEPE, TEZCAN, VATAN, YÜZYIL, ZUHAL, ÖZNUR, ŞAN, ŞEN, ŞEREF sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387652)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU sk/ TELSİZ mah 88/1., 88/2., 88/3., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389164)

- İSTANBUL// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 314., 315., 72., 72/6., 77., 77/1., 78., 80., 80. CAMİİ, 84., 84/1., 84/2., 84/2A, 84/3., 84/4., 85., 85/2., 86., 86/1., 87., 88., 88/3., 89., 90., 91., 92., 92/1., 94. sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389172)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ASKERİ FIRIN, DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387815)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah BÜYÜK REŞİTPAŞA, KİMYAGER DERVİŞPAŞA, VEZNECİLER, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, ZEYNEP KAMİL sk/ KALENDERHANE mah DARÜLELHAN, ŞEHZADEBAŞI sk/ KEMALPAŞA mah 18 SEKBANLAR, AHMET SELAHATTİN, ATATÜRK, AĞA YOKUŞU, BUKALİDEDE, FETHİBEY, FEVZİYE, GENÇTÜRK, GÜMRÜK EMİNİ, MAHFİL ÇIKMAZI, MAHMUDİYE ÇEŞMESİ, MİMARBAŞI, ORDU, SELİMPAŞA, YEŞİLTULUMBA, ÇUKUR ÇEŞME, ŞEHZADEBAŞI, ŞİRVANİZADE sk/ MESİHPAŞA mah AKSARAY, AZİMKAR, KOSKA, LALELİ, MESİHPAŞA, ORDU, SAİTEFENDİ, İHTİSAP AĞASI, ŞAİR HAŞMET sk/ MİMAR KEMALETTİN mah KOCA RAGIPPAŞA, LALELİ, ORDU, ŞAİR FİTNAT, ŞAİR HAŞMET sk/ SULTAN AHMET mah ARASTA ÇARŞISI sk 06:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387659)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2418., 2435., 2436., 2437., 2438., 2439., 2440., 2441., 2459. sk 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387673)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2424., 2432., 2433., 2434., 2435. sk 12:30-14:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387674)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, KOÇİBEY, KÜÇÜK LANGA, LANGA BOSTANLARI, NAMIK KEMAL, TECEDDÜT, TİRYAKİ HASANPAŞA, VALİDE CAMİİ, İNKILAP sk/ AYVANSARAY mah KARAGÖZCÜ sk/ BALABANAĞA mah VİDİNLİ TEVFİKPAŞA sk/ KALENDERHANE mah CEMAL YENER TOSYALI sk/ KATİP KASIM mah AKSARAY, ALACA CAMİİ, ARAP MEHMET, ASKER, AYRIK, FABRİKA, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, GÜVENLİK, HADIM ODALARI, HAYRİYE TÜCCARI, KATİP KASIM CAMİİ, KAYIKHANE, KINACI MEHMET, LANGA HİSARI, LANGA KARAKOLU, MERMERCİLER, NATIRKIZI, PAŞAZADE, SEPETÇİ SELİM, YENİSEPETÇİ, ZİNDANDELEN, İMRAHOR HAMAMI, İSKELE MEYDANI sk/ MESİHPAŞA mah AKSARAY, AZİMKAR, HAYRİYE TÜCCARI, LALELİ, MESİHPAŞA, PAŞAZADE sk/ MOLLA GÜRANİ mah SOFTA SİNAN sk/ MİMAR HAYRETTİN mah DOĞRAMACI, GEDİKPAŞA FIRINI sk/ MİMAR KEMALETTİN mah AZİMKAR, HAYRİYE TÜCCARI, LALELİ sk/ NİŞANCA mah EHLİDİL, HEMŞEHRİ, KENANBEY, MOLATAŞI, MOLATAŞI ÇIKMAZI, TABUR, İSMAİL SEFA sk 06:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387663)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk/ BALAT mah YILDIRIM sk/ HIRKA-İ ŞERİF mah ADNAN MENDERES VATAN, AHŞAP MİNARE, AHŞAP MİNARE ÇIKMAZI, AKBİLEK, AKSEKİ CAMİİ, AKTAR, AKŞEMSETTİN, ARMUTLU, ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ, CEVİZCİ EKREM, HÜRREM ÇAVUŞ, KABAKULAK, KABAKULAK CAMİİ, KEÇECİ ÇEŞMESİ, KEÇECİ ÇEŞMESİ 1. ÇIKMAZI, KEÇECİ ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI, KEÇECİ ÇEŞMESİ 3. ÇIKMAZI, KEÇECİLER, KEÇECİLER FIRINI, KOCASİNAN, KUYULU TÜRBE ÇIKMAZI, MELEK HOCA, NEYZEN TEVFİK ÇIKMAZI, NİKAH, TUTİ ABDULLATİF, TUTİ ABDULLATİF 1. ÇIKMAZI, TUTİ ABDULLATİF 2. ÇIKMAZI, TÜRKMEN ÇIKMAZI, YAMAK, YENİ BAHÇE, ZEMBİLCİ, ÖZTAN sk/ KARAGÜMRÜK mah ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ, ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ ÇIKMAZI, ÖZTAN sk 06:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387660)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ATOM, HARMAN 1 sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387869)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ASIM KAZANCIGİL sk/ TELSİZ mah 79., 85., ASIM KAZANCIGİL sk 10:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387730)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKPINAR, ATMACA, DURAN, EREN, GÖNÜL, GÜLDESTE, GÜN, KAYAPINAR, SEVAL, SEVİL, ŞEHİT İBRAHİM CANDEMİR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387877)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEĞİRMEN 3, DÖRTYOL, DİLARA, İSTİKLAL sk/ SİNANOBA mah İBRAHİMZADE sk/ ULUS mah IŞIK 1, MUSTAFA KEMAL 1, İKBAL, İLHAN, İLKAY, İLKBAHAR, İLKER, İLİM, İMAR, İNCE, İNCEBEL, İNCİ, İPEK 2, İRFAN, İSMETPAŞA, İSTİKLAL sk 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389266)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AYDINALP, BAŞAK 2, DALBUDAK, DALGIÇ, DALYAN, DARYOL, DEDE EFENDİ, DEFİNE 1, DEMİR, DERGAH, DERMAN, DOKUZEYLÜL, DOLAPÇILAR, DOLUNAY, DOĞANTEPE, DOĞRAMACI, DÖNER, DÜĞÜN, DİLAVER, DİNÇ, DİVİTÇİ, GÜLHANIM, HANIMAĞA, KAVAK, LALE 3, REÇİNE, ÇAM, ÇEŞMEYOLU, İSTİKLAL sk/ ULUS mah AKSEDİR, ESNAF, MANİ, MEHTAP 1, MELEK, ÇİĞDEM, İBRAHİMPAŞA, İHSANİYE, İKİZ, İMAR, İRFAN, İSTİKLAL sk 11:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389265)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah KUYULU, SANCAKLI, SOKULLU MEHMETPAŞA sk/ ŞEMSİPAŞA mah 21., 22., 23., 24., 25., 26., 29., 30., 48., 51., 52., 53., 54., 55., 56., KÜÇÜKKÖY, MARAŞ, SOKULLU MEHMETPAŞA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389241)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-DİZDARİYE mah BAŞÇAVUŞ, ENDER, ENVERPAŞA, FİLİZ 2, HEDİYE, KERVANSARAY, KUMSALLAR, YELKEN, ÇINAR 1 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2388165)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BURCU sk 08:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390096)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KURTİNİ, NUSRET, PROF. MEHMET BOZKURT, TUNABOYU sk 17:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387766)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.CENK, 1.EMRAH, 1.GÖNÜL, 1.TÜRKELİ, 1.ÇAKIR, 1.ÇELEBİ, 1.ÇİLEK, 2.FİLİZ, 2.IŞIK, 2.SİNOP, 4.MUTLU, KARCIKENT, MASLAK ÇEŞME, NAZLI, ORTA KENT, SARAY, SEÇKİN, VURAL, YAKUT, YELDEĞİRMENİ, YOSUN, ÖZAY, İSTİKLAL sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390513)