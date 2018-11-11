8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na katılan filmlerden "Çınar"ın gösterimi yapıldı.

Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliğinin katkılarıyla 9-15 Kasım'da düzenlenen 8. Malatya Uluslararası Film Festivali, film gösterimleriyle devam ediyor.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na katılan filmlerden "Çınar"ın ilk gösterimi bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gerçekleşti.

Gösterimin ardından filmin yönetmeni ve senaristi Mustafa Karadeniz ve yapımcıları Uğur Deniz Terzioğlu ile Orhan Koçak'ın katılımıyla söyleşi düzenlendi. Söyleşinin moderatörlüğünü sinema yazarı Melis Zararsız üstlendi.

Terzioğlu, bir çekim esnasında oyuncuların kurtlar tarafından kovalandığını ve set ekibinin defalarca düşme tehlikesi atlattığını anlattı.

Filmin diğer yapımcısı, aynı zamanda filmde oyuncu olarak da rol alan Koçak da çekim sırasında yaşadıklarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Biz çekimler için gidip ilçe kaymakamıyla konuştuk. Kaymakam kendisi bize kepçe ve operatör tesis edileceğini söyledi. Biz de buna kendi kendimize güldük ancak sonrasında yanıldığımızı anladık çünkü biz 2 ay sonra film boyunca gördüğünüz o Handere Köyü'ne döndüğümüzde köy yerinde yoktu. İki metre karın altında kalmıştı ve evlerin yerini sadece o bildiği için o kepçe operatörü tekrar yolları açabiliyormuş."

Yönetmen Karadeniz ise seyircilerden filmin ismiyle ilgili sorulan soruya, "Çınar annemin ismi. Aynı zamanda şirketimin ismi. Ayrıca oğlumun ismini de Çınar koydum. Annem 5 yıl sırtında taşıdı beni. Şu an 40 yaşındayım, hala taşıyor beni kalbinde. Ona bir teşekkür etmek için tüm bunlar." yanıtını verdi.

Karadeniz, bu filmin engelli çocuk sahibi ailelere teşvik sağlayabilmesinin en büyük arzularından birisi olduğunu ifade etti.

Mustafa Karadeniz'in hem yönetmenliğini hem de Necip Güleçer ile senaristliğini üstlendiği "Çınar", aynı zamanda Karadeniz'in ilk uzun metrajlı filmi. Engelli bir gencin yaşam mücadelesini konu alan film, Uluslararası Antalya Film Festivali'nde prömiyerini gerçekleştirmişti ve festivalde görüntü yönetmeni Olcay Oğuz, "Behlül Dal Genç Yetenek Ödülü"nü kazanmıştı. Film, daha sonra birçok yurt dışı festivale katılmıştı. Büyük ölçüde yönetmen Karadeniz'in kendi hayat hikayesine dayanan "Çınar" filmi, Kars'ın ücra bir köyünde yaşayan yoksul bir ailenin engelli oğullarıyla yaşama tutunma öyküsüne odaklanıyor.